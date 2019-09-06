صدمة لعشاق الأهلي .. حسين الشحات يحن لأيام العين الإماراتي













حرص حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركة جمهوره فيديو هدفه في شباك فريق الترجي التونسي عندما كان لاعبا في صفوف فريق العين الإماراتي.ونشر حسين الشحات صانع العاب فريق الاهلى فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر للهدف الذي أحرزه فى مرمى الترجى التونسى فى بطولة كأس العالم للإندية .جدير بالذكر أن، حسين الشحات حقق مع فريق العين الإماراتي قبل الانتقال إلى الأهلى، فوزا كبيرا على منافسه الترجي التونسي 3-0 ، خلال المباراة التى جمعتهما في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات عام 2018 .