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جددي سفرتك .. طريقة تحضير كرات الأرز المقلي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
طريقة تحضير كرات
طريقة تحضير كرات الأرز المقلي
هاجر هانئ
كرات الأرز المقلي من الأطباق الغير تقليدية التى يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

مقادير كرات الأرز المقلي
2 كوب أرز مستوي
نصف كوب جبنة بارميزان
3 بيض
8 مكعبات جبنة موتزاريلا
1 كوب بقسماط
زيت للقلي
1 كوب صوص مارينار

طريقة تحضير كرات الأرز المقلي
* يخلط الأرز بالجبنة البارميزان ويشكل الأرز كرات مع حشوة بالجبنة الموتزاريلا، ويغطس في البيض ثم البقسماط
* يقلى في زيت غزير ساخن
* يقدم مع صوص المارينار ورشة جبنة بارميزان

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