إيمي سالم تمارس رياضة المشي .. شاهد

نشرت الفنانة إيمي سالم، صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت إيمي سالم في الصورة وهي تقوم برياضة المشي داخل أحد الحدائق ولاقت الصور إعجاب متابعيها.



وعلقت إيمي سالم على الصورة قائلة: "استمر بالمشي عندما تكون العقبات هي الشىء الوحيد الذى تراه، معجزة ستحدث لازالتها انت فقط استمر بالمشي بكل فخر ولاشيء سوى الكبرياء "



وكانت إيمي سالم خاضت سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع نخبة كبيرة من الفنانين.



"طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر ومحمد أنور وهبة مجدي وأيتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.