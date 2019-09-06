بشرة خير.. شوبير يعلق على موافقة الجهات الأمنية بـ 20 ألف متفرج لـ نهائي الكأس

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن موافقة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري على حضور 20 ألف مشجع لـمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك و بيراميدز تعد خطوة جيدة لكل ما هو قادم .



وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "الموافقة على حضور 20 ألف متفرج لنهائي كاس مصر بداية مبشرة لما هو قادم في الدوري العام والموافقة على هذا الرقم أحد ثمار نجاح كاس الأمم الأفريقية".



يلتقى فى تمام الساعة الثامنة مساء الأحد القادم فريقا الزمالك وبيراميدز على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر فى النسخة 87 بحضور 20 ألف مشجع.



تأهل فريق الزمالك الى نهائى الكأس جاء بعد إقصاء الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى البطولة بهدف وحيد فيما أطاح بيراميدز بفريق بتروجيت فى نفس الدور بثنائية نظيفة.





