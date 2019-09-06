حصاد الجيش في أسبوع .. وزير الدفاع يفتتح المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشاري الجديد لقوات حرس حدود .. ضبط 98 ألف طلقات ذخيرة .. وحصول فرقة الموسيقات العسكرية على المركز الثاني

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة سبل التفوق التقني والعملياتي للقوات المسلحة

القوات المسلحة: ضبط 98 ألف طلقات ذخيرة وإحباط تسلل 217 فردا من جنسيات مختلفة

ختام فعاليات المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية بروسيا



ينشر موقع صدى البلد الإخباري أهم الأخبار التي نشرت عن القوات المسلحة هذا الأسبوع، حيث افتتح الفريق أول محمد زكى ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشاري الجديد لقوات حرس حدود، والذى يحقق التأمين الإشاري لكافة عناصر حرس الحدود علي مختلف الاتجاهات الاستراتيجية ، وذلك بعد تطويرها وتدعيمها وفقا لأحدث النظم العالمية.



كما تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى من ضبط 30 كيلو جراما لجوهر الحشيش المخدر و309 آلاف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر و2 طن لنبات البانجو ، كما تمكنت إحدى الدوريات المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة من إكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر بمساحة 14 قيراطا و 8 كيلو جرامات لبذور البانجو المعدة للزراعة.



واختتمت فعاليات المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور" الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو وشارك فيه الفريق السيمفونى العسكرى المصرى ضمن فرق من 13 دولة من مختلف قارات العالم لعرض مقتطفات من تراثهم الثقافى والفنى وتقديم رسالة للمحبة والتسامح والسلام بين شعوب الإنسانية حيث حصد الفريق المصرى المركز الثانى على مستوى العالم بعد فريق جمهورية الصين الشعبية.



وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة سبل التفوق التقني والعملياتي للقوات المسلحة

افتتح الفريق أول محمد زكى ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة النهائية ، من مشروع تطوير النظام الإشاري الجديد لقوات حرس حدود، والذى يحقق التأمين الإشاري لكافة عناصر حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية ، وذلك بعد تطويرها وتدعيمها وفقا لأحدث النظم العالمية.



كما افتتح عددا من المواقع الإشارية الجديدة، وأعلن بدء التشغيل التجريبي لمركز التحكم الرئيسي في انظمة وشبكات المواصلات الاشارية لإدارة الإشارة بواسطة الفيديو كونفرانس .



وألقى مدير إدارة الإشارة كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث وحدات الإشارة وحرصها على إمتلاك أحدث المنظومات العالمية بما يسهم فى دعم قدراتها وإمكانياتها القتالية، مشيرًا إلى استمرار إدارة الإشارة فى التدريب الجاد والحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد القتالى العالى والدائم، مع استمرار التركيز على تطوير أداء العنصر البشري وتأهيله .



ونقل القائد العام تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، كما قدم التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم من أجل القضاء على الإرهاب ، مؤكدا حرص القوات المسلحة على التطوير الدائم والمستمر لكافة الاسلحة والمعدات والأجهزة المختلفة التي توفر كافة سبل التفوق التقني والعملياتي .



كما تفقد القائد العام للقوات المسلحة معرضًا للمعدات الاشارية اشتمل على عرض لإمكانيات مراكز القيادة والسيطرة المطوره وأسلوب عملها وتأمينها في جميع حالات الطوارئ ، كذلك معدات شبكات المواصلات الإستراتيجية ومحطات الألياف الضوئية المتطورة وأنظمة الاتصالات الحديثة التي تم إدخالها للقوات المسلحة.



وشاهد وزير الدفاع عرضا لمعدات الاتصال الداخلي المطوره لصالح العناصر المدرعة و ذات الجنزير كما قام الفريق أول محمد زكي بتكريم عدد من المتميزين وأسر الشهداء والمصابين تقديرا لما قدموه من جهود وتضحيات جليلة في سبيل رفعة الوطن .



حضر الافتتاح الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .



يأتي ذلك فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالتطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات لمختلف القيادات والإدارات والأسلحة.





القوات المسلحة: ضبط 98 ألف طلقات ذخيرة وإحباط تسلل 217 فردا من جنسيات مختلفة

تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى من ضبط 30 كيلو جراما لجوهر الحشيش المخدر و309 آلاف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر و2 طن لنبات البانجو ، كما تمكنت إحدى الدوريات المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة من إكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر بمساحة 14 قيراطا و 8 كيلو جرامات لبذور البانجو المعدة للزراعة.



كما تم ضبط 2 قاذف RBGو بندقية قناصة و 2 بندقية ألية و2 رشاش متعدد و بندقية خرطوش ومسدس و98 ألف طلقة مختلفة الأعيرة ، كما تم ضبط أكثر من 100 لتر لمادة الأسيتون التى تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة و أربعة هواتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية و2 نظارة ميدان و626 هاتفا محمولا مهربا.



كما تم ضبط 19 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن و أكثر من ستة طن ونصف للحجارة المخلوطة بخام الذهب ، و95 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة وضبط ( 3400) عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية .



ونجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد 217 فردا من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة ، كما تم التحفظ على 76 عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب ، والقبض على 58 فردا من المهربين والخارجين عن القانون وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .



ويواصل رجال حرس الحدود نشاطهم بكل عزيمة وإصرار للتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.





ختام فعاليات المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية بروسيا

اختتمت فعاليات المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور" الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو وشارك فيه الفريق السيمفونى العسكرى المصرى ضمن فرق من 13 دولة من مختلف قارات العالم لعرض مقتطفات من تراثهم الثقافى والفنى وتقديم رسالة للمحبة والتسامح والسلام بين شعوب الإنسانية.



ووسط أجواء مبهرة امتزجت فيها المعزوفات الموسيقية الشرقية والغربية قدم الفريق المصرى العديد من العروض ومقطوعات من أشهر الأغانى الوطنية والألحان الروسية القديمة مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة قوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للحفل الختامي.



كما تم توزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات والصور التي تحكي أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية في مصر، وصاحبت الجماهير والجاليات المصرية والعربية بموسكو الفريق المصري خلال فعاليات المهرجان، كما أعربت الجماهير الروسية عن سعادتها وإعجابها بمشاركة الفريق المصرى بزية الفرعونى المميز الذى يعبر عن عراقة مصر وحضارتها الممتدة عبر التاريخ.



وللموسيقات العسكرية المصرية سجل حافل يمتد عبر التاريخ، حيث حقق الفريق السيمفونى العسكرى شهرة واسعة على المستوى الدولى، كما حصد الفريق المصرى المركز الثانى على مستوى العالم بعد فريق جمهورية الصين الشعبية فى مسابقة التصويت لأفضل فريق، وذلك نتيجة للمساندة الواسعة التى قدمتها الجماهير المصرية والعربية والأجنبية خلال فعاليات المهرجان، مما يعكس النجاح الواسع الذى حققه الفريق المصرى ويؤكد مكانة الموسيقات العسكرية المصرية فى مختلف المحافل الدولية.