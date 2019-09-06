مجانا .. روميو وجوليت والتراث اليوناني في حفل الكونسرفتوار بمسرح أوبرا دمنهور .. صور

شهد مسرح أوبرا دمنهور حفل أوركسترا الكونسرفتوار لآلات النفخ والإيقاع بقيادة المايسترو الدكتور أحمد الحناوي الذى نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر والذى أقيم مجانا لجمهور دار أوبرا دمنهور، وحضر الحفل محبى الموسيقى بنطاق محافظة البحيرة.



قدم فرقة اوركسترفتوار باقة متنوعة من أشهر المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية التراثية والمعاصرة، هى: فانفار ، المتجول السعيد ، فالس السلم ، البرغوث الاسباني ، ممنوع فى يوم الأحد "لحن يونانى، السفينة جون ب"



كما أدت الفرقة مقطوعة جوري، أوراق الخريف ، إسبانيا تستطيع، إنه عالم صغير، روميو وجوليت، ملك الطريق، المضارب الجميلة، كنت فين يا علي، سأصل اليوم للعنقاء، هابانيرا، مهمه مستحيلة، تاكسي تيجانا.



شارك في الحفل نخبة من نجوم الفرقه، منهم: عازف ترومبيت مايكل جمال وعازف اكسليفون ديفيد سمير وعازف ترومبيت يحيى سيف اليزل.