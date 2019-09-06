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تعليم

للراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية.. حمل تطبيق ادرس في مصر.. عبر هذا الرابط

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 02:27 ص
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطبيق "ادرس فى مصر"على الهاتف الذكي، والذي أطلق فى إطار التوجه نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة لدعم التواصل بين أطراف العملية التعليمية، حيث يشمل بيانات لكافة مؤسسات التعليم العالي في مصر المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.


ويقدم التطبيق جميع المعلومات للطالب وولي الأمر، حيث يتمكن كل طالب الحصول على الخدمة من خلال تطبيق بسيط وسهل الاستخدام على الهاتف المحمول، يساعد الطلاب وأولياء الأمور  فى معرفة الجهات التعليمية والتخصصات التى يمكن الالتحاق بها وبيانات التواصل معها، وذلك إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.

ويمكن للطلاب الدخول على تطبيق "ادرس في مصر" من خلال البحث عنه باللغة الإنجليزية study in Egypt على play store و App Store:

https://apps.apple.com/us/app/study-in-egypt/id1475711656?ls=1


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.informatique.myuniversity

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