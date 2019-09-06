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العنف الصامت .. 6 أسباب لانتشار زواج الأطفال فى مصر

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:26 ص
زواج الاطفال
زواج الاطفال
أمل مجدى
زواج الأطفال هو أي زواج رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفل تحت سن 18 عامًا وشخص بالغ أو طفل آخر ،وهو من أكثر مظاهر العنف التى تُمارس فى المجتمع المصرى ضد الأطفال، وتستند هذه العادة على التقاليد البالية والثقافة الدينية الخاطئة ، ويحرم هذا الزواج الأطفال من طفولتهم ويهدد حياتهم وصحتهم


وعن هذا الأمر قالت المحامية رباب عبده، المسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، زواج الأطفال يشكل نسبة كبيرة من الزواج خاصة فى الريف والصعيد وتقل تدريجيًا كلما اتجهنا للحضر .

وأضافت "عبده "فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن السبب الأساسى لهذا الزواج هى العادات والتقاليد السيئة ، والثقافات الدينية المغلوطة فهناك من يرتكزون فى زواج الأطفال على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة وهى عندها 9 سنين رغم أنه حديث ضعيف ، والسعى إلى تخفيف الأعباء عن الأهل ومساعدتهم فى المنزل .

وتابعت :الناس فى الصعيد تعمل على مبدأ العزوة والسند ومبدأ العفة ، لذلك لازم نتنحنى جانبًا عن هذا الفكر وتغييره ، لافتة بأن هناك بعض الحالات التى لا تشكل نسبة كبيرة تكون بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وهى قليلة فى مصر وبكثرة فى بعض الدول العربية مثل اليمن للهروب من تعليم الأطفال .


وأكدت أن دور منظمات المجتمع المدنى بجانب المجالس المتخصصة مثل المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة هو العمل على التخلص من هذا الزواج .

كما أشارت لدور الرائدات الريفيات لأنهم أكثر مساسًا بهذه القضية مع الفئة المعنية فهم يستطيعوا توصيل صوتنا لكل قرية ونجع لتغيير هذه العادة.

ونوهت "رباب " أن حملة طرق الأبواب التى قام بها المجلس القومى للمرأة طرقت باب كل منزل لتوضيح خطورة ما يرتكبوه فى حق بناتهم سواء ختان البنات أوالتسريب من التعليم أوزواج الاطفال .

وأكملت زواج الأطفال ينجم عنه مشاكل مثل انتشار أطفال فى وضعية الشارع ،والتسرب من التعليم، وزيادة معدلات الطلاق ،وزيادة عدد الوفيات بسبب النزيف الذى يحدث للأنثى عند الولادة وزيادة المشكلات الصحية للأطفال المولودين الغير مكتملة التكوين .


ولفتت عبده نحتاج قانون رادع لمعاقبة الوالدين الذين يقومون بهذه الجريمة ومعالجة القصور القانوني الموجود ومعاقبة المأذون .


وبذلك يكون هناك 6 أسباب رصدناها لانتشار زواج الأطفال وفق تقارير المجالس القومية وهى :


1-العادات والتقاليد الخاطئة والعمل بمبدأ العزوة .

2-الخوف من الانحراف ،والسعى لصون الشرف والعرض .

3-التخلص من الأعباء الإقتصادية ومصاريف الأولاد.

4-مساعدة الأهل فى الأعمال المنزلية .

5-القوانين غير الفعالة في منع هذا الزواج.

6-الثقافات الدينية المغلوطة .




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