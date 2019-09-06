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وزير الدفاع الأمريكي يتوعد تركيا: لن تحصلوا على مقاتلات إف-35

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:28 ص
منظومة إس-400
منظومة إس-400
أحمد قاسم
توعد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، تركيا بأنها لن تحصل على مقاتلات إف-35 الأمريكية، مادام لديها منظومة إس-400 الدفاعية الروسية.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أواخر الشهر الماضي عن بدء نقل معدات البطارية الثانية لمنظومة إس400 الصاروخية إلى أنقرة.

فيما أعلن دميتري شوجاييف رئيس الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري الفني في روسيا أن موسكو في طور عملية تسليم الشحنة الثانية من منظومة إس 400 بموجب التعاقد مع أنقرة، والتي يفترض أن تكتمل في غضون الأسبوعين المقبلين.

وأبرم البلدان الاتفاقية المتعلقة بشراء تركيا للمنظومة الروسية في أبريل من عام 2017.

واستمرت عملية نقل معدات البطارية الأولى في الفترة من 12 إلى 25 يوليو الماضي.

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