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حوادث

وفاة رئيس محكمة الأسرة بالإسكندرية في حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:45 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
جمالات الدمنهوري
شهد الطريق الزراعى السريع حادثًا مروعا راح ضحيته رئيس محكمة الأسرة بالإسكندرية إثر وقوع حادث انقلاب سيارته أمام مقابر خورشيد بدائرة مركز كفر الدوار أثناء عودته من الإسكندرية متجهًا إلى مسقط رأسه بمركز كوم حمادة بالبحيرة.

اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة تلقى بلاغًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى، بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث أمام منطقة المقابر بقرية خورشيد بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن مصرع المستشار يحيى أبورية، رئيس محكمة الأسرة بالإسكندرية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى.

تحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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