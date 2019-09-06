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تعليم

لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2019 .. فتح تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:46 ص
التنسيق - صورة أرشيفية
التنسيق - صورة أرشيفية
نهلة الشربيني
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مرحلة تقليل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الناجحين بالدور الأول والثاني، سيتم الإعلان عن موعد بدأها عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 كاملة، والتي من المرجح أن تكون بعد مرور يوم او اثنين من انتهاء المرحلة والتي قد تكون السبت المقبل.

وكان قد قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي ، إنه لا توجد شكاوى من الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة 2019.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24 أغسطس، واستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر.

ويمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2019 متابعة النتيجة عبر هذا الرابط.

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