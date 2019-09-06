خطر.. السجائر الإلكترونية تسبب ضعف الخصوبة وتؤخر الحمل.. دراسة جديدة

انتشر مؤخرًا في مجتمعنا العربي استخدام عدد من النساء الشابات والحوامل السجائر الإلكترونية كبديل أكثر أمانًا عن التدخين، وللأسف لا يدركن حجم الآثار المترتبة على الخصوبة والحمل بسبب السجائر الإلكترونية وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وفقًا لدراسة أجريت على فأرة ونشرتها مجلة Journal of the Endocrine Society فقد ارتفع عدد طلاب المدارس المتوسطة والثانوية الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية من 2.1 مليون في عام 2017 إلى 3.6 مليون في عام 2018 ، أي بفارق حوالي 1.5 مليون شاب.



يقول «كاثلين كارون» واضع الدراسة ودكتور في جامعة نورث كارولينا "لقد وجدنا أن استخدام السجائر الإلكترونية قبل الحمل أدى إلى تأخير كبير في زرع جنين مخصب في الرحم، وبالتالي تأخير وتقليل الخصوبة (في الفئران)، اكتشفنا أيضًا أن استخدام السيجارة الإلكترونية طوال فترة الحمل يؤثر على صحة الجنين والعملية الغذائية الخاصة به".



في هذه الدراسة استخدم الباحثون نموذجًا لأنثى الفأر وذلك فحص ما إذا كان التعرض للسجائر الإلكترونية يضعف الخصوبة ويؤدي إلى نسل غير صحي، وبعد التعرض لبخار السجائر الإلكترونية، أظهرت الفئران الإناث انخفاضًا في تخصيب الجنين وتأخرًا كبيرًا في الحمل، كما أن ذرية الإناث المعرضات للسجائر الإلكترونية في الرحم لم تنجح أيضًا في زيادة وزن فئران التجارب.



وأضاف كارون "هذه النتائج مهمة لأنها تغير وجهات نظرنا بشأن السلامة المتصورة للسجائر الإلكترونية كبدائل للسجائر التقليدية قبل وأثناء الحمل".