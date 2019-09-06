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رئيس أركان الجيش الأمريكي: قدرات إيران الصاروخية خطيرة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 02:09 ص
دانفورد
دانفورد
أحمد قاسم
قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد اليوم الجمعة، إن إيران بذلت جهودًا كبيرة في تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي، مؤكدًا أن قدراتها السيرانية خطيرة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد أكد منذ قليل أن ميليشيا الحوثي ترتكب الفظائع في اليمن وإن إيران هي من تحركهم كوكلاء لها، مؤكدا على أن السعودية وغيرها لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها تلك الميليشيات.

ولفت إسبر إلى أن إيران بالإضافة إلى مساعيها لامتلاك صواريخ نووي بعيدة المدى، هي مصدر الكثير من السلوك الخبيث في المنطقة، في اليمن أو سوريا أو لبنان .

وقال: "ما نريده، هو جلب إيران إلى الطرق الدبلوماسية، نحتاج أن نناقش كيف يمكن أن يصبحوا طبيعين ويتوقفوا عن نشر الاضطرابات والإرهاب في جميع أنحاء المنطقة. وإذا توقف هذا، الكثير من هذه المشاكل ستزول."

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