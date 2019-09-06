ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديانا كرزون تطلق "هيدا الحكي" على كافة المتاجر الالكترونية والإذاعات العربية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:48 ص
ديانا كرزون
ديانا كرزون
شروق ابراهيم
حققت الفنانة وسوبر ستار العرب ديانا كرزون نجاحا جديدا ، بعملها الغنائي الذي حمل عنوان " هيدا الحكي " بتعاونها مع الشاعرة حياة اسبر والملحن فضل سليمان والموزع الموسيقي عمر الصباغ لأول مرة ، وتم اطلاق اغنية " هيدا الحكي " على قناتها الرسمية على "يوتيوب".

هيدا الحكي " من الاعمال الغنائية الشبابية المميزة والرومانسية التي صيغة كلماتها باللهجة اللبنانية لتتناسب وروح العصر بمفرداتها ومذاقها الخاص وايقاعاتها ونغماتها التي سحرت بدفئ صوت الفنانة ديانا كرزون ورومانسيتها التي تجلت بشموخ صوتها المحمل بعبق زمن الفن الاصيل ، في جمال الكلمة والصدق في الاحساس .

ويقول مطلع الأغنية:
بحبك بعشق قلبك ، بعشق نظرات عيونك ، بموت فيكي بجن عليكي ، بضيع من دونك ، هيدا الحكي الي بحب منك اسمعو ، كل يوم كل يوم ، دلعني دللني وغنجني ، اوعا تزعلني ، دوبني بالحنية ، غرقني حب غرقني .

"هيدا الحكي " من كلمات الشاعرة اللبنانية حياة اسبر ومن الحان الملحن فضل سليمان وقام بتوزيعها موسيقيًا الموزع عمر الصباغ ، وميكس و ماسترنج استديو عمر صباغ ، كما شارك عدد من الموسيقين بهذا العمل : " جيتار" ارمين ، " ناي " ماهر العلي " صولو " سليم محلا " بزق " حسن ساز واختارت سوبر ستار العرب ديانا كرزون الظهور بصورة غلاف اغنية هيدا الحكي بفستان من ازياء يوسف الجسمي .
للاستماع للأغنية " هيدا الحكي " من خلال الرابط المرفق

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ديانا كرزون تروج لأحدث أغانيها هيدا الحكي

ترشيحاتنا

اعرف موعد انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الجديدة

العنف الصامت .. 6 أسباب لانتشار زواج الأطفال فى مصر

صدمة لعشاق الأهلي .. حسين الشحات يحن لأيام العين الإماراتي

حكاية دخول إياد نصار الدراما المصرية .. وسر عدم نشر صور مع زوجته

في صفقة انتقال حر.. لاعب الزمالك السابق ينضم لـ الجونة

ربطوه في العمود وخدوا بتارهم ..علقة موت لـ حرامي شقق بالغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق سعر فستان نسرين طافش في أحدث ظهور لها .. صور

بالأبيض والأسود..جميلة عوض بإطلالة عصرية فى أحدث جلسة تصوير

بتوب قصير يكشف بطنها .. نيللي كريم بإطلالة جديدة مع الغوريلا