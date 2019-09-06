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بين الناس

أهالي الوايلي يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
الوايلي يشكون من
الوايلي يشكون من انتشار الكلاب الضالة
احمد قطب
أرسل علي علي شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من انتشار الكلاب الضالة بشارع عشرة بالويلي بمحافظة القاهرة.

وقال علي في شكواه إن الكلاب تصيب الأطفال والكبار بالفزع والذعر بالمنطقة، مطالبا المسئولين بسرعة اتخاذ اللازم للقضاء على هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

‌ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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