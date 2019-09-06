إله المصريين القدماء.. سوسن بدر تنشر صورة جديدة على غلاف مجلة أمريكية

شاركت الفنانة القديرة سوسن بدر، التي يطلق عليها الجميع لقب "النفرتيتي"، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "أنستجرام".



ونشرت سوسن بدر الصورة على غلاف المجلة العالمية "أربرز بازار" الأمريكية، وعلقت قائلة: "اله المصريين القدماء".





وظهرت سوسن بدر بإطلالة فرعونية بجوار عدد من التماثيل داخل أحد المتاحف مبرزة ملامحها الفرعونية الخالصة التي تشبهها بالملكة الفرعونية نفرتيتي.



وحظيت الصورة بردود واسعة من جانب متابعيها عبر انستجرام، وعلق بعضهم قائلا : "الملكة" و "الشموخ" و "البرنسيسة ".

