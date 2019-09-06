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رياضة

مرتضى منصور يعلن منافذ بيع تذاكر نهائي كأس مصر ويزف بشرى سارة لـ الجماهير

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:53 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك
ياسمين تيسير
وجه مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك رسالة شكر للجهات الامنية عقب الموافقة على حضور 20 الف مشجع لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك و بيراميدز الاحد المقبل.

وأكد مرتضي منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " أن يسعى لزيادة العدد خلال الايام المقبلة ليصل لـ 30 الف مشجع خاصة و انه الفريق بحاجه لدعم و مساندة جمهوره.

وأضاف مرتضي منصور أن اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة قامت بطبع التذاكر و سيتم طرحها بمنافذ البيع في نادي سموحة بالاسكندرية و بوابة النادي في شارع جامعة الدول العربية في القاهرة.


يلتقى فى تمام الساعة الثامنة مساء الأحد القادم فريقا الزمالك وبيراميدز على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر فى النسخة 87 بحضور 20 ألف مشجع.

تأهل فريق الزمالك الى نهائى الكأس جاء بعد إقصاء الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى البطولة بهدف وحيد فيما أطاح بيراميدز بفريق بتروجيت فى نفس الدور بثنائية نظيفة.

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