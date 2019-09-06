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بالصدفة.. شاب يصطاد أضخم سمكة ويحطم الرقم القياسي.. صور

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:09 ص
أضخم سمكة سنور
أضخم سمكة سنور
عزة عاطف
حطَم مراهق من واشنطن رسميًا الرقم القياسي لاصطياد أكبر سمك من نوع «السلور» في قناة بالعاصمة واشنطن الأمريكية، حيث أمسكها بعد صراع طويل بأول سنارة تصطاد سمك السلور على الإطلاق، وتزن السمكة 37.7 رطل.

كان «كول أبشر» 16 عامًا، يصطاد مع جده على بحيرة تيريل في أواخر أغسطس الماضي، فغمزت صنارته داخل المياة، لكنه لم يتوقع الإمساك بسمكة السلور الضخمة التي تبلغ 37.7 رطل، بعد صراع دام لمدة 45 دقيقة.

علقت والدة كولي «أنجيلا مورين أبشر» لصحيفة ذا وين أوتورز عن صيد ابنها "لقد أصيب بالصدمة والإثارة من أن سمك السلور الأول كان بهذا الحجم"، اصطاد كولي السمكة الضخمة في 20 أغسطس الماضي.

وحطت السمكة التي يبلغ طولها 42 بوصة الرقم القياسي السابق البالغ 36.2 رطل الذي سجله أحد الصيادين في واشنطن عام 1999، وبحسب فوكس نيوز ساعدت إدارة الأسماك والحياة البرية بواشنطن في الحصول على وزن وقياس رسمي لعملية الموافقة على تسجيلها.

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