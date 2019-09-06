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أهالي شارع غالب عبود يشكون غرق الشارع بمياه الصرف

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:00 ص
اهالي شارع غالب عبود
اهالي شارع غالب عبود يشكون غرق الشارع بمياة الصرف
احمد قطب
أرسل القارئ معتز البحيري المقيم بشارع غالب عبود شكوى من وجود بلاعة صرف صحى مفتوحة بلا غطاء .

وأضاف البحيري في شكواه أن مياه الصرف تملاء الشوارع وان البلوعات غير آمنة للأطفال والمارة والسيارات .

وطالب معتز البحيري سرعة تركيب غطاء للبلاعة لعدم سقوط أحد بها وحدوث كارثة .

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