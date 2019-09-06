أهالي شارع غالب عبود يشكون غرق الشارع بمياه الصرف

أرسل القارئ معتز البحيري المقيم بشارع غالب عبود شكوى من وجود بلاعة صرف صحى مفتوحة بلا غطاء .



وأضاف البحيري في شكواه أن مياه الصرف تملاء الشوارع وان البلوعات غير آمنة للأطفال والمارة والسيارات .



وطالب معتز البحيري سرعة تركيب غطاء للبلاعة لعدم سقوط أحد بها وحدوث كارثة .



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