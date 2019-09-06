أهالي شارع غالب عبود يشكون غرق الشارع بمياه الصرف

أرسل القارئ معتز البحيري المقيم بشارع غالب عبود شكوى من وجود بلاعة صرف صحى مفتوحة بلا غطاء .
وأضاف البحيري في شكواه أن مياه الصرف تملاء الشوارع وان البلوعات غير آمنة للأطفال والمارة والسيارات .
وطالب معتز البحيري سرعة تركيب غطاء للبلاعة لعدم سقوط أحد بها وحدوث كارثة .
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
وأضاف البحيري في شكواه أن مياه الصرف تملاء الشوارع وان البلوعات غير آمنة للأطفال والمارة والسيارات .
وطالب معتز البحيري سرعة تركيب غطاء للبلاعة لعدم سقوط أحد بها وحدوث كارثة .
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.