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فن

"ورد مسموم" يمثل السينما المصرية في مسابقة الأوسكار

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
مسعدة فودة
مسعدة فودة
شيرى نبيل
اختتمت اللجنة المشكلة من مسعد فودة نقيب السينمائيين، لاختيار الفيلم الذي يمثل مصر، في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية، أعمالها؛ بعد ما عقدت جلسة ختامية، مساء الخميس، أسفرت عن اختيار الفيلم الروائي الطويل "ورد مسموم" إخراج أحمد فوزي صالح ليمثل السينما المصرية في المسابقة العالمية الشهيرة.

كانت اللجنة، قد اختارت، قائمة قصيرة ضمت أفلام : "ورد مسموم"، "ليل خارجي"، " الفيل الأزرق"، " الممر"، "الكنز"، " عيار ناري" بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي الطويل "الحلم البعيد"، وبعد قيام الأعضاء بمشاهدة الأفلام الخمسة، انتهى الرأي، في الجلسة، التي أدارها مسعد فودة نقيب السينمائيين، واعتمدت على التصويت السري، عن اختيارفيلم "ورد مسموم"، ليمثل مصر في المسابقة، بأغلبية الأصوات، بينما جاء فيلم "ليل خارجي" في المرتبة الثانية و"الممر" الثالث في القائمة، وعيار ناري" الرابع و"الحلم البعيد" الخامس .

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