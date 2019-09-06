مرتضى منصور يكشف آخر استعدادات الزمالك لـ نهائي كأس مصر

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن آخر استعدادات الفريق لـ نهائي كأس مصر أمام بيراميدز يوم الأحد المقبل.



وأكد منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " أن الفريق استقر في معسكر باستاد بتروسبوت من أجل البعد عن الأزمات و خوض المران اليومي بهدوء و تركيز.



وأضاف أن هناك وفدا من الزمالك من المهندسين سيتجه صباح اليوم لـ استاد برج العرب من أجل تجهيز الملعب و النجيلة لاستقبال تلك المباراة المهمة.



يلتقى فى تمام الساعة الثامنة مساء الأحد القادم فريقا الزمالك وبيراميدز على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر فى النسخة 87 بحضور 20 ألف مشجع.



تأهل فريق الزمالك الى نهائى الكأس جاء بعد إقصاء الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى البطولة بهدف وحيد فيما أطاح بيراميدز بفريق بتروجيت فى نفس الدور بثنائية نظيفة.