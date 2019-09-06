أهالي الشيخ زايد يشكون من تلوث مياه الشرب وتغير لونها

أرسل مطاوع أحمد المقيم بمدينة الشيخ زايد الحي الأول المجاورة الأولى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد من تغير لون مياه الشرب إلى اللون البنى من صنبور المياه بالإضافة إلى تغير رائحتها إلى رائحة تشبه العفن.



وطالب مطاوع أحمد المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة لأن استمرار تغير لون المياه يعرض المواطنين إلى الإصابة بالعديد من الأمراض نتيجة استخدام هذه المياه فضلا عن تغير فى رائحتها التى تميل إلى العفونة.



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