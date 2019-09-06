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بين الناس

أهالي الشيخ زايد يشكون من تلوث مياه الشرب وتغير لونها

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:01 ص
تلوث مياه الشرب -
تلوث مياه الشرب - صورة أرشيفية
احمد قطب
أرسل مطاوع أحمد المقيم بمدينة الشيخ زايد الحي الأول المجاورة الأولى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد من تغير لون مياه الشرب إلى اللون البنى من صنبور المياه بالإضافة إلى تغير رائحتها إلى رائحة تشبه العفن.

وطالب مطاوع أحمد المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة لأن استمرار تغير لون المياه يعرض المواطنين إلى الإصابة بالعديد من الأمراض نتيجة استخدام هذه المياه فضلا عن تغير فى رائحتها التى تميل إلى العفونة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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