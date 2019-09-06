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فن

مي كساب تظهر بلوك غريب

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:13 ص
مي كساب
مي كساب
شيرى نبيل
شاركت الممطربة مي كساب جمهورها من خلال نشر صور جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام".

ظهرت مي في الصور بلوك جديد شعر كارلي مما أثار إعجاب جمهورها .

وعلقت مي علي الصورة :" شيماء قريبا في اللعبة هشام ماجد وشيكو ومحمد ثروت وأحمد فتحي وميرنا جميل وإخلراج معتز التوني وانتاج أمير شوقي ".

يذكر أن آخر أعمالها كليب «البُنيه» لـ مى كساب، من كلمات: احمد مرزوق، الحان: اورتيجا، توزيع: اوكا، كورال نوبي: ستونه وفرقتها، تسجيل: جورج يعقوب، أورج: أندرو الحاوى، هارموني: ساهر، ميكس وماستر: inkyz.

وتقول كلمات الأغنية، التي تغنت بها مي كساب بالنوبي للمرة الأولى:

و احيل لامبورويه ارتانا لويه
انجلبى كيب كيه نابدوه كيهيه
واحيل لامبورويه ارتانا لويه
انجلبى كيب كيه نابدوه كيهيه
و احيل لامبورويه ارتانا لويه
انجلبى كيب كيه نابدوه كيهيه
و احيل لامبورويه ارتانا لويه
انجلبى كيب كيه نابدوه كيهيه
مي كساب تظهر بلوك غريب
مي كساب تظهر بلوك غريب

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