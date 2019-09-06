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منوعات

يؤلم الحيوانات.. حظر الذبح الحلال في بلجيكا يثير غضب المسلمين واليهود

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:23 ص
صدى البلد
عزة عاطف
قامت دولة بلجيكا بحظر الذبح «الحلال» للمسلمين وذبح «الكوشر» لليهود بحجة أن ذبح الحيوانات "يشعرها بالألم، وهو ما أثار جدلًا حادًا بين المجتمعات والطوائف الدينية التي تعتمد في طقوسها على الذبح، وهو ما اعتبروه عدم احترام للخصوصية.

دخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من شهر سبتمبر الحالي، فبعد صدور قرار مشابه في الإقليم الفلامنكي ببلجيكا، انتقل القانون ليعم على إقليم والونيا، مما سيترك عواقب وخيمة ليس على الطوائف الدينية فحسب بل على الجزارين أيضًا.

نادت عددا من منظمات الرفق بالحيوان بمنع الذبح منذ 2017، وتبنت اتجاه في البرلمان للناطقين بالفرنسية وغالبية السكان بالإقليم، لكن القرار لم يكن بالهين على المسلمين واليهود في بلجيكا حيث أثار سخطهم واعتراضاتهم.

وقد اعتبروه تعديًا على طقوسهم الدينية، وخصوصياتهم، وحرياتهم الشخصية وفقًا ليورونيوز، الجدير بالذكر أنه يُحظر حاليًا ذبح الحيوانات في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وتعتبر بلجيكا هي الأحدث في تنفيذ القانون.

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