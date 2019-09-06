البرامج الطبية تحت أعين الرقابة .. المجلس الأعلى للإعلام يضع 7 ضوابط لوقف مخالفاتها.. أستاذ إعلام يشيد بمراقبة نظام تأجير الهواء.. ورئيس لجنة الشكاوى يؤكد: هي الأقل التزاما

البرامج الطبية تحت أعين الرقابة



الأعلي للإعلام يضع 7 ضوابط لـ"البرامج الطبية".. أبرزها موافقة "الصحة" على إعلانات الأدوية



أستاذ إعلام يحذر من خطورتها علي صحة المشاهد



عضو الاعلي للإعلام يؤكد : اللجنة الفنية سوف تقوم بمتابعة كافة البرامج





انتشرت في الآونة الأخيرة، عدد كبير من البرامج الطبية ، وتحول معظمها لمنبر ترويجي لمنتجات طبية ولأطباء بعينهم، وتحول الأمر من منبر إعلامي توعوي لمنبر إعلاني تجاري، مما إضطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، لوقف هذه الظاهرة من خلال إصداره عددا من الضوابط لتلك البرامج، فضلًا عن الأكواد الإعلامية التي تنظم عملها.



وتمثلت تجاوزات البرنامج الطبية في مصر في عدة نقاط أبرزها الآتي :



اختيار أطباء بعينهم للترويج لأنفسهم بإعتبارهم ضيوف البرامج



لجأت بعض البرامج الطبية لنظام تأجير الهواء من الفضائيات دون رقيب من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولا نقابة الإعلاميين، مما زاد من ظهور الأطباء في تلك البرامج للترويج لأنفسهم مقابل دفع أموال للفضائيات، وهو ما يعد خروجا عن النسق الإعلامي، وتحويل الرسالة الإعلامية لرسالة إعلانية مدفوعة الأجر، وهو ما يقلل من مصداقية المعلومات المقدمة من تلك البرامج، رغم حساسيتها الشديد لكونها تمس حياة المشاهدين.



الإعلانات الطبية مجهولة المصدر



ظهرت في بعض الفضائيات مؤخرًا كم كبير من الإعلانات لمنتجات طبية مجهولة الهوية، ورغم الكثير من التحذيرات من قبل نقابات المهن الطبية لوقف الإعلان عن تلك المنتجات، إلا أن السيطرة على عرضها كان ضعيفا، نظرًا لعرض معظمها في قنوات خارج القمر الصناعي المصري، وهو ما جعل السيطرة على وقف عرضها صعب.



مقدمو برامج طبية غير متخصصين



عادة ما يكون الإعلامي مقدم البرامج متخصص في الشأن الذي يتحدث فيه، وذلك لسيطرته على دقة معلومات الضيف والتحكم في كونها صحيحة من عدمه، ولكن كان الوضع مختلفا في البرامج الطبية برغم أهميتها الشديد، لكونها معلومات قد تؤثر على حياة المشاهد حال خطأها، ولكن يظهر الكثير من مقدمي تلك البرامج لا يعرفون شيئًا عن المجال الطبي.





الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ، أكد أن رقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على البرامج المؤجرة أمر فى منتهى الأهمية، موضحًا أن الرقابة على هذه البرامج تقلل من حجم الأخطاء الكبيرة التى تقع فيها خاصة الطبية منها .



وأضاف المرسى فى تصريحات لـ صدى البلد ، أن البرامج والإعلانات الطبية فى مصر تعانى من قصور شديد فى المهنية، ومن الضرورى المراقبة عليها من قبل المجلس الاعلى لـ تنظيم الإعلام ونقابة الأطباء والصيادلة ووزارة الصحة أيضًا ، مؤكدًا ان هناك عددا كبيرا من البرامج تخدع المواطن من خلال الترويج لدكتور بعينه او منتج طبى غير مرخص وهو أمر فى منتهى الخطورة نظرًا لـ كونه مرتبطا بصحة المواطنين .



وتابع، أن نقابة الإعلاميين ايضا عليها دور كبير فى تحديد مقدمى البرامج المتخصصين فى الشأن الطبى ليقدموا تلك البرامج، مشيرًا الى ان تقديم البرنامج الطبى من قبل طبيب أمر جيد ولكن لا مانع من تقديم هذه البرامج من قبل إعلاميين شرط تخصصهم فى الشأن الطبى، مطالبًا نقابة الأطباء القيام بدورها أيضًا فى مراقبة ضيوف البرامج الطبية وهل هم أعضاء فى النقابة أم لا .





من جانبه وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 7 ضوابط للبرامج الطبية، المقرر أن يتم الالتزام بها وهي كما يلي.



1. عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس.



2، يمنع ظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.



3. أن تكون الموضوعات المثارة في الحلقات مطابقة لتخصص الضيف.



4. في حال كان مقدم البرنامج طبيبا يفضل ذكر الدرجة العلمية وتخصصه على تتر الحلقة.



5. عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل.



6. عدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة.



7. مراعاة عدم عرض مشاهد في أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد موافقته.





ولكن جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام قال ،أن أكثر البرامج المخالفة هي البرامج الطبية وذلك منذ تطبيق الضوابط مؤكدًا أن اللجنة الفنية سوف تقوم بمتابعة البرامج ومدى التزامها بالضوابط المختلفة.