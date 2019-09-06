المشاركون بمؤتمر أيكوم اليابان يشيدون بالتعليم المتحفي في المتحف المصري

كشفت د.شيرين أمين، مدير متحف الطفل بالمتحف المصري بالتحرير تفاصيل مشاركتها في المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف (الأيكوم) ال 25،والمنعقد حاليا في اليابان ويشارك فيه أكثر من 4000 باحث ومتخصص من 110 دول،ومنهم 15 باحث وباحثة من مصر.



وقالت لصدي البلد من اليابان أنها شاركت في الجلسات الخاصة بلجنة متاحف العلوم والتكنولوجيا CIMUSET،كما شاركت أيضا في إجتماع عن التعليم المتحفى فى الايكوم.



وتابعت:عرضت البرامج التعليمية المقدمة فى المتحف المصري واهم الأدوات التعليمية والوسائل المستخدمة،والجمهور الذى يستهدفه التعليم المتحفى،واختلاف الفئات العمرية فى استقبال المعلومة،وطرق الشرح المختلفة وارتباط رسالة التعليم المتحفى بالقطع المعروضة فى المتحف.



وقالت:كانت مناقشة مثمرة،خاصة أن العديد من المتاحف عرضت تجاربها فى التعليم المتحفى،وكانت فرصة بالفعل لتبادل خبرات مميزة،خاصة أن التعليم المتحفى من أصعب المجالات،لأنه يسعي لتقديم تجربة تعليمية ومختلفة للزائربن من كافة المراحل العمرية.



وأضافت:عندما عرضت تجربة المتحف المصري ومتحف الطفل في التعليم المتحفي لاقت إستحسانا من المشاركين في المؤتمر،وكانت ذات صدي طيب لديهم،حيث سألوا عن بقية برامج المتحف الأخري.