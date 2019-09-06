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فن

ماجد المصري: سعيد بردود الأفعال حول دوري في مسلسل بحر

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:59 ص
ماجد المصري
ماجد المصري
شيرى نبيل
قال الفنان ماجد المصري إنه سعيد بردود الأفعال حول دوره في مسلسل " بحر " والذي يعرض علي قناة الحياة .

وتابع في تصريح لصدي البلد: "أن المسلسل أخذ وقت كبير في التحضيرات من أجل الخروج بهذا الشكل، لم أكن أتوقع ردود الأفعال التي وصلت لي".

وتدور أحداث مسلسل بحر في سياق قوي، حول شخصية صعيدي يعمل بمهنة بسيطة يتعرض للعديد من الضغوطات فى الحياة من خلال الصراع مع أبطال العمل فى إطار درامي تدور أحداثه فى 60 حلقة.

مسلسل بحر، بطولة الفنان ماجد المصري، محمد دياب، ثراء جبيل، ميرنا نور الدين، كوكي، فوزية محمد، محمد علي رزق، عبد الرحمن أبو زهرة، محمود جمعة، سناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكي، نورهان عرفة.

وكانت آخر أعمال ماجد المصري مسلسل "زلزال" الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كل من: محمد رمضان، نسرين أمين، حلا شيحة، ومن إخراج إبراهيم فخر.

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