محبرة ومقشط ومقلمة.. 30 صورة لكنوز أدوات الكتابة في قصر المنيل

لم يكن عشق الأمير محمد علي توفيق للفنون الإسلامية مجرد شيء عابر، حيث طغى ذلك علي كل شيء لديه، وكانت النتيجة أن ترك الأمير الراحل قصرا يعد من أروع ما يكون خاصة زخارفه وسراياته.



قامت كاميرا صدي البلد بجولة في المعرض الأثري المؤقت الذي انطلق في قصر المنيل أمس وبستمر لمدة شهر كامل بعنوان "ريشة في دواية" في إطار احتفال وزارة الآثار باليوم العالمي لمحو الأمية والمعلمين والعام الدراسي الجديد، وافتتحه د.ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف.



المعرض يضم مجموعة مختارة من أدوات الكتابة المميزة والمختلفة التي استخدمها الأمراء من الأسرة العلوية وبعضها كانت تخص أمير القصر محمد علي توفيق، وتعد جميعها قطعا فنية رائعة لا تقدر بمال، خاصة بما عليها من زخارف غاية في الروعة والجمال.



ومن القطع مؤشر من الفضة شكل حلزوني، ومقص للورق من النحاس نصله من الصلب عليه زخارف مذهبة وعلي اليد تقرأ " عمل لطفي"، ومقص للورق من الصلب والنصل مجوف عليه زخارف مذهبة واليد علي شكل قلب.



ودواية عليها مناظر طبيعية علي ارضية زرقاء وباقي البدن باللون الأحمر عليها شعار عبارة عن نجمة داخل هلال، ولها يد من الفضة، ومحبرة حجر أزرق وابيض علي شكل مكعب لها غطاء فضة، ومقشط باللون البني يتخلله لون بيج له حلية من اعلي.



ومقلمة اسطوانية من الباغ بني اللون والمحبرة من الفضة، ومقشط نصله من الصلب ويده من العاج عليه زخارف نباتية بالتفريغ وعلي أحد الجانبين رسم للشمس وأشعتها وعلي الجانب الآخر هلال ونجمة، ومقلمة من الورق المقوي شغل فارسي باللون الكريمي بداخلها محبرة عليها زخارف ملونة باللون الذهبي والأسود والأخضر والأحمر .



ومحبرة ومقلمة فضة عليها نقوش بارزة ومحفورة، ومحبرة فضة مضلعة لها غطاء يعلوه وردة تنتهي بشكل ثمرة، ومقشط من المعدن المذهب لها حلية من العاج عليه زخارف نباتية وهندسية،ومقشط من المعدن عليه زخارف نباتية بالتذهيب.



ومحبرة ومقلمة من معدن مذهب عليها بعض الزخارف، وصندوق من الخشب لحفظ أدوات الكتابة عليه من الداخل صور سلاطين آل عثمان وأسمائهم، ومقلمة من الورق المقوي بني اللون عليها زخارف لمناظر طبيعية وأشخاص وخيول، ومقشط من العاج.



ومحبرة ومقلمة من الفضة عليها زخارف تشبه ورق الشجر وتتدلي من سلاسل، ومقشط من الصلب عليه زخارف من الذهب، ومحبرة علي شكل كروي من حجر عقيق زيتوني اللون لها قاعدة وغطاء من الفضة.



ومقشط يده من القرن المشغول ونصله من الصلب له حلية من المينا الزرقاء، ومقشط من العاج عليه زخارف نباتية، ومحبرة ومقلمة من النحاس عليها زخارف بالألوان البني والأصفر والأخضر والأزرق وتنتهي بسلسلة، ودواية من الفضة لها تضليعات لها غطاء من الفضة يعلوه شكل وردة .



دواية من الفضة علي شكل إبريق لها تضليعات لها يد وغطاء من الفضة يعلوه شكل وردة، ومقشط يده رفيعة ونصله من الصلب، ومقص للورق من النحاس نصله من الصلب عليه زخارف مذهبة وعلي اليد كتابة تقرأ"يا فتاح"، ومقص للورق من النحاس نصله من الصلب عليه زخارف مذهبة، ومقص من النحاس نصله صلب داخله كتابات تركية،ومقلمة من الحديد عليها زخارف من الذهب علي شكل طيور وزهور ونباتات.