نشرة الفن: إليسا تحيي حفلا في باريس .. مدحت صالح يطرح أغنية حد غيرى في 12 سبتمبر .. وديانا كرزون تطلق هيدا الحكي

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:





اختتمت اللجنة المشكلة من مسعد فودة نقيب السينمائيين، لاختيار الفيلم الذي يمثل مصر، في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية، أعمالها؛ بعد ما عقدت جلسة ختامية، مساء الخميس، أسفرت عن اختيار الفيلم الروائي الطويل "ورد مسموم" إخراج أحمد فوزي صالح ليمثل السينما المصرية في المسابقة العالمية الشهيرة.









حققت الفنانة وسوبر ستار العرب ديانا كرزون نجاحا جديدا ، بعملها الغنائي الذي حمل عنوان " هيدا الحكي " بتعاونها مع الشاعرة حياة اسبر والملحن فضل سليمان والموزع الموسيقي عمر الصباغ لأول مرة ، وتم اطلاق اغنية " هيدا الحكي " على قناتها الرسمية على "يوتيوب".









تحيي النجمة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا ضخما على مسرح أوليمبيا هول "Olympia hall" فى باريس بفرنسا أوائل شهر نوفمبر وسط عدد كبير من محبيها ومعجبيها، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة مساء ويستمر لمدة ساعتين.









يطرح المطرب الكبير مدحت صالح أغنية جديدة يوم الخميس 12 سبتمبر لعشاقه لجمهوره الكبير، الأغنية تحمل إسم «حد غيرى»، أغنية «حد غيرى» من كلمات: معتز الامام، الحان: محمود أنور، توزيع: محمد شفيق ، قانون: محمود عامر، ناي: جون سامي، جيتار: أحمد حسين ،تسجيل غناء: أسامة كمال، ميكس وماستر : محمد عدس، على جانب آخر، يحيى المطرب الكبير مدحت صالح حفلًا غنائيا كبيرًا غدًا بالأسكندريه فى ختام مهرجان الصيف.









شاركت النجمة Tilda Cobham-Hervey والمخرجة Unjoo Moon فى عرض أحدث أفلامها I Am Woman ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان تورنتو السينمائى الدولى.