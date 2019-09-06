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رياضة

مواعيد مباريات بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات والمقامة في مصر

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
الكرة الطائرة
الكرة الطائرة
ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الجمعة 6-9 -2019 مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لـ بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما، والمقامة خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الحالي بمصر.

ومن المقرر أن تقام اليوم عدد من المباريات، وجاءت كالتالي

المجموعة الأولى
البرازيل مع بورتريكو - 3 عصرًا - هيئة قناة السويس
مصر مع الكاميرون – 8 مساءً – هيئة قناة السويس

المجموعة الثانية
المكسيك مع كوريا - 3 عصرًا - هيئة قناة السويس
المكسيك مع أمريكا – 12:30 ظهرًا – هيئة قناة السويس

المجموعة الثالثة
الأرجنتين مع روسيا - 3 عصرًا - صالة 2 بإستاد القاهرة
رومانيا مع بيلاروسيا –8 مساءً – صالة 2 بإستاد القاهرة

المجموعة الرابعة
اليابان مع تركيا - 12:30 ظهرًا - صالة 2 بإستاد القاهرة
الكونغو مع بيرو - 3 عصرًا - صالة 2 بإستاد القاهرة

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