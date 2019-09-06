مواعيد مباريات بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات والمقامة في مصر

تنطلق اليوم الجمعة 6-9 -2019 مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لـ بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما، والمقامة خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الحالي بمصر.



ومن المقرر أن تقام اليوم عدد من المباريات، وجاءت كالتالي



المجموعة الأولى

البرازيل مع بورتريكو - 3 عصرًا - هيئة قناة السويس

مصر مع الكاميرون – 8 مساءً – هيئة قناة السويس



المجموعة الثانية

المكسيك مع كوريا - 3 عصرًا - هيئة قناة السويس

المكسيك مع أمريكا – 12:30 ظهرًا – هيئة قناة السويس



المجموعة الثالثة

الأرجنتين مع روسيا - 3 عصرًا - صالة 2 بإستاد القاهرة

رومانيا مع بيلاروسيا –8 مساءً – صالة 2 بإستاد القاهرة



المجموعة الرابعة

اليابان مع تركيا - 12:30 ظهرًا - صالة 2 بإستاد القاهرة

الكونغو مع بيرو - 3 عصرًا - صالة 2 بإستاد القاهرة