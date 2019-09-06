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فن

بلقيس فتحي تشوق جمهورها: "13 شيئا ما تعرفونه عني"

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:59 ص
بلقيس فتحى
بلقيس فتحى
شيرى نبيل
نشرت الفنانة بلقيس فتحي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" برومو أول فلوق لها.

وكتبت بلقيس: "أول فلوق لي على الإطلاق راح ينزل بكرا، وعنوانه ١٣ شيء ما تعرفونه عني، بكرة بنفس الوقت حصريا على قناتي في اليوتيوب".

من ناحية اخري عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان "قضية إسراء غريب تفتح جدلا بين إليسا وبلقيس".

وعرض برنامج "العربية" قضية الفتاة الفلسطينية إسراء غريب والمعروفة تحت عنوان "جريمة الشرف"، وإثارتها الجدل بين النجمات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد انطلقت موجة من الانتقادات الشرسة على الفنانة بلقيس بعد تغريدتها في هذا الشأن والتي قالت فيها: "أنت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف أن أختك خرجت سرًا مع رجل غريب وتأدبها بالبيت تفهمها أنه خطأ وليس من عاداتنا وتستر عليها أفضل من إنك تقتلها وتفضحها".

وجاء الرد من قبل الفنانة اللبنانية إليسا والتي غردت قائلة: "الأسوأ من القاتل هوي اللي بيبررلو أو بيقلوا كنت ربيها على جنب بدل ما تبهدل العيلة بالسمعة، القاتل هوي السمعة السيئة، مش البنت اللي بتحب.. كلنا إسراء غريب".

وقد أثار مقتل الشابة الفلسطينية العاملة في صالون تجميل، إسراء غريب، ردود فعل محلية ودولية كثيرة، بعدما اتهمت جهات حقوقية عائلتها بقتلها، وردت الأسرة بالنفي، وأن الوفاة ناتجة عن سكتة دماغية.

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