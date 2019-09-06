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اقتصاد

القابضة للغزل: ملتزمون بموافقة الأعلى للتخطيط على تغيير نشاط أراضي المحمودية إلى سكنى مختلط

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:12 ص
الدكتور أحمد مصطفى،
الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج
علياء فوزى
كشف الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن شركته وشركاتها التابعة تلتزم بالحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط على تغيير استخدام الأراضى محور المحمودية إلى نشاط سكنى مختلط، والحصول على شهادة الصلاحية من محافظة الإسكندرية.

ووقعت القابضة للقطن والغزل والنسيج بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطوير أراضى محور المحمودية بمحافظة الاسكندرية المملوكة للشركة التابعة للقابضة.

وقال مصطفى فى تصريحات له ،إن القابضة تتحمل تكلفة مقابل تغيير الاستخدام المستحقة لمحافظة الإسكندرية بنسبة 15 % مقابل تغيير الاستخدام والتحسين للأراضى محل البروتوكول إلى نشاط سكنى مختلط، مشيرا إلى أن القابضة للغزل و المجتمعات العمرانية اتفقتا على الشراكة بينهما لتطوير قطعتى الأرض المملوكتين للشركة على محور المحمودية، وإعداد مخطط عمرانى متكامل لهما، وترفيقهما، وتنفيذ أعمال بناء الوحدات عليهما، وطرح الوحدات للبيع بعد تغيير الاستخدام لهذه الأراضي إلى (سكنى/ مختلط)

وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بموجب هذا البروتوكول، بإعداد المخطط التفصيلي التنموى سواء من خلال أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة فى مجال التخطيط العمرانى، أو من خلال الهيئة بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرض محل الشراكة طبقًا لأفضل المعدلات التخطيطية المسموح بها، وبما يحقق أفضل عائد اقتصادى، واستصدار التراخيص والموافقات واعتماد التقسيمات الخاصة بالأراضى محل التطوير، وتصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية للأراضى محل التطوير، وتنفيذ أعمال البناء للوحدات بالمشروع سواء بنفسها أو من خلال الاستعانة بالشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض، وطرح الوحدات التى سيتم إقامتها للبيع.

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