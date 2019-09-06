ارتفاع ضحايا إعصار دوريان في جزر البهاما إلى 30 قتيلا

أعلن رئيس وزراء جزر الباهاما، هوبير مينيس، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوريان المدمر إلى 30 قتيلا.



وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن أكثر من 61 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية.



يذكر أن المركز الأمريكي الوطني لرصد الأعاصير أكد أنه على الرغم من التراجع التدريجى لقوة الإعصار، إلا أنه من المتوقع أن يحافظ الإعصار على قوته خلال الأيام المقبلة.



وسبب الإعصار دوريان دمارا هائلا في جزر الباهاما وتأهب مسئولو الإغاثة يوم الثلاثاء لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف.



وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان ومباني مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب. واقتلعت الجدران أو الأسقف جزئيا في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل.