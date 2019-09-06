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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
ياسمين تيسير
يشهد اليوم، الجمعة، الموافق 6 -9- 2019، إقامة عدد من المباريات في تصفيات المؤهلة لـ يورو 2022 ، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:



التصفيات المؤهلة لـ كاس العالم قطر 2022

منتخب جزر القمر X منتخب توجو - 2:00 عصرا- beIN Sports

منتخب جامبيا X منتخب انجولا - 7:00 مساءا -beIN Sports

التصفيات المؤهلة لـ يورو 2020

منتخب المانيا X منتخب هولاندا - 8:45 مساءا -beIN Sports

منتخب سلوفاكيا X منتخب كرواتيا - 8:45 مساءا -beIN Sports

منتخب اسكتلاندا X منتخب روسيا - 8:45 مساءا -beIN Sports

مباريات ودية

منتخب المغرب X منتخب بوركينافاسو - 7:00 مساءا -beIN Sports

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