مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الجمعة، الموافق 6 -9- 2019، إقامة عدد من المباريات في تصفيات المؤهلة لـ يورو 2022 ، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:







التصفيات المؤهلة لـ كاس العالم قطر 2022



منتخب جزر القمر X منتخب توجو - 2:00 عصرا- beIN Sports



منتخب جامبيا X منتخب انجولا - 7:00 مساءا -beIN Sports



التصفيات المؤهلة لـ يورو 2020



منتخب المانيا X منتخب هولاندا - 8:45 مساءا -beIN Sports



منتخب سلوفاكيا X منتخب كرواتيا - 8:45 مساءا -beIN Sports



منتخب اسكتلاندا X منتخب روسيا - 8:45 مساءا -beIN Sports



مباريات ودية



منتخب المغرب X منتخب بوركينافاسو - 7:00 مساءا -beIN Sports

