المنيا يواجه الفيوم وديا 12 سبتمبر استعدادا للممتاز ب

قرر الجهاز الفني لنادى المنيا بقيادة سمير كمونه، خوض مباراة ودية أمام فريق الفيوم،استعدادا للموسم الجديد من دوري الممتاز ب.



وأعلن الجهاز الفنى لنادى المنيا أن المباراة ستقام يوم ١٢ سبتمبر المقبل أمام فريق الفيوم ، ضمن سلسلة وديات الفريق خلال تلك الفترة.



وسوف تلعب المباراة على ملعب الأسيوطي سبورت، ضمن استعدادات كلا الفريقين للممتاز ب.



ويلعب فريقي الفيوم والمنيا ضمن مجموعة الصعيد خلال الموسم الجديد من دوري الممتاز ب.