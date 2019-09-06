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البيطريين تحذر من استيراد الدواجن المجمدة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:01 ص
البيطريين تحذر من
البيطريين تحذر من استيراد الدواجن المجمدة
محمد غالي
قال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، ورئيس اتحاد البيطريين العرب، إن النقابة تؤكد علي دعمها الكامل لصناعة الدواجن الوطنية والعمل على تطويرها وحمايتها، من إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة.

وأكد العامري، أن التوسع في عمليات استيراد الدواجن المجمدة يؤثر بشكل سلبي على قطاع صناعة الدواجن في مصر، ويؤدي الى خسائر فادحة في هذا القطاع، مضيفًا: أن التوسع يحجم أعداد المربين عن الإستثمار فى هذا المجال و يرفع معدلات البطالة و يستنزف الكثير من العملات الأجنبية.

وناشدت النقابة العامة جميع الجهات المعنية الاهتمام تشجيع الصناعة الوطنية والانحياز للمنتج المحلي كونه صناعة وطنية أثبتت جدارتها في دعم الأمن الغذائي و انحازت الى أن تكون ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
البيطريين تحذر من استيراد الدواجن المجمدة البيطريين تحذر من استيراد الدواجن المجمدة

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