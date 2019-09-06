موجز السوشيال ميديا: إله المصريين القدماء سوسن بدر تنشر صورة جديدة على غلاف مجلة أمريكية.. وصلاح عبد الله يتغزل في ابنته دنيا بقصيدة شعر

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة الخاصة بأخبار النجوم والفنانين على السوشيال ميديا، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
بالأبيض والأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ جيهان خليل
نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت جيهان خليل ، في الصورة بفستان من خلال الصور الأبيض في الأسود، وحازت الصور على إعجاب جميع متابعيها.
إله المصريين القدماء.. سوسن بدر تنشر صورة جديدة على غلاف مجلة أمريكية
شاركت الفنانة القديرة سوسن بدر، التي يطلق عليها الجميع لقب "النفرتيتي"، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، حيث نشرت سوسن بدر الصورة على غلاف المجلة العالمية "أربرز بازار" الأمريكية، وعلقت قائلة: "اله المصريين القدماء"، وظهرت سوسن بدر بإطلالة فرعونية بجوار عدد من التماثيل داخل أحد المتاحف مبرزة ملامحها الفرعونية الخالصة التي تشبهها بالملكة الفرعونية نفرتيتي.
صلاح عبد الله يتغزل في ابنته دنيا بقصيدة شعر
شارك الفنان صلاح عبد الله جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة مع ابنته دنيا صاحبها بوصلة غزل بالشعر، وعلق صلاح على الصورة :"الى ابنتى البكرية يادنيا ياغرامى يادمعى يا ابتسامتى مهما ان زادت الامى قلبى يحبك يادنيا، ومهما ان ذاد انشغالى وانشغالك واتأخرتى عليا بسؤالك هتفضلى دايما في بالى وهفضل احبك يا دنيا".
رامى صبرى ينشر صورة مع ابنه عمر ..وجمهوره: القمر وباباه
نشر الفنان رامى صبرى صورة تجمعة بابنه عمر وذلك على حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وعق على الصورة قائلا "عمر"، وقد وحازت صورة رامى صبرى مع ابنه على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "يحفظكم لبعض، قمر ماشاء الله ربنا يبارك فيه، ربنا يحفظهولك، قلبى على القمر وباباه".
لن تصدق سعر فستان نسرين طافش في أحدث ظهور لها .. صور
شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها خلال تألقها فى إحدى المناسبات، وظهرت نسرين فى الصور بإطلالة راقية، مرتدية فستان طويل باللون الأوف وايت، وحمل التصميم توقيع المصممة زينة زكى، فيما اتسم الفستان بقصات ناعمة التى منحتها إطلالة أنيقة، وقد بلغ سعر فستان نسرين طافش 4,500 درهم إماراتي أي ما يقرب من 19 ألف جنيه مصرى، وأكملت إطلالتها بحذاء ذي كعب عال باللون البيج من Christian Louboutin.
بالأبيض والأسود.. جميلة عوض بإطلالة عصرية فى أحدث جلسة تصوير
حرصت الفنانة جميلة عوض على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير بعدسة المصور Youssef Tayeh، وظهرت جميلة عوض فى الصور بإطلالة عصرية من أختيار الإستايلست ياسمين عيسى، حيث ارتدت جاكيت كلاسيك باللون الأسود و نسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض و جيبة قصيرة تصل إلى أعلى الركبة.
بالأبيض والأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ جيهان خليل
نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت جيهان خليل ، في الصورة بفستان من خلال الصور الأبيض في الأسود، وحازت الصور على إعجاب جميع متابعيها.
إله المصريين القدماء.. سوسن بدر تنشر صورة جديدة على غلاف مجلة أمريكية
شاركت الفنانة القديرة سوسن بدر، التي يطلق عليها الجميع لقب "النفرتيتي"، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، حيث نشرت سوسن بدر الصورة على غلاف المجلة العالمية "أربرز بازار" الأمريكية، وعلقت قائلة: "اله المصريين القدماء"، وظهرت سوسن بدر بإطلالة فرعونية بجوار عدد من التماثيل داخل أحد المتاحف مبرزة ملامحها الفرعونية الخالصة التي تشبهها بالملكة الفرعونية نفرتيتي.
صلاح عبد الله يتغزل في ابنته دنيا بقصيدة شعر
شارك الفنان صلاح عبد الله جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة مع ابنته دنيا صاحبها بوصلة غزل بالشعر، وعلق صلاح على الصورة :"الى ابنتى البكرية يادنيا ياغرامى يادمعى يا ابتسامتى مهما ان زادت الامى قلبى يحبك يادنيا، ومهما ان ذاد انشغالى وانشغالك واتأخرتى عليا بسؤالك هتفضلى دايما في بالى وهفضل احبك يا دنيا".
رامى صبرى ينشر صورة مع ابنه عمر ..وجمهوره: القمر وباباه
نشر الفنان رامى صبرى صورة تجمعة بابنه عمر وذلك على حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وعق على الصورة قائلا "عمر"، وقد وحازت صورة رامى صبرى مع ابنه على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "يحفظكم لبعض، قمر ماشاء الله ربنا يبارك فيه، ربنا يحفظهولك، قلبى على القمر وباباه".
لن تصدق سعر فستان نسرين طافش في أحدث ظهور لها .. صور
شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها خلال تألقها فى إحدى المناسبات، وظهرت نسرين فى الصور بإطلالة راقية، مرتدية فستان طويل باللون الأوف وايت، وحمل التصميم توقيع المصممة زينة زكى، فيما اتسم الفستان بقصات ناعمة التى منحتها إطلالة أنيقة، وقد بلغ سعر فستان نسرين طافش 4,500 درهم إماراتي أي ما يقرب من 19 ألف جنيه مصرى، وأكملت إطلالتها بحذاء ذي كعب عال باللون البيج من Christian Louboutin.
بالأبيض والأسود.. جميلة عوض بإطلالة عصرية فى أحدث جلسة تصوير
حرصت الفنانة جميلة عوض على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير بعدسة المصور Youssef Tayeh، وظهرت جميلة عوض فى الصور بإطلالة عصرية من أختيار الإستايلست ياسمين عيسى، حيث ارتدت جاكيت كلاسيك باللون الأسود و نسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض و جيبة قصيرة تصل إلى أعلى الركبة.