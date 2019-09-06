اخبار الرياضة.. 20 ألف متفرج لـ نهائي الكأس .. مرتضى منصور يطالب بقص النجيلة الموجودة في إستاد برج العرب





صدمة لعشاق الأهلي .. حسين الشحات يحن لأيام العين الإماراتي

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن موافقة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري على حضور 20 ألف مشجع لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك و بيراميدز تعد خطوة جيدة لكل ما هو قادم ، وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الموافقة على حضور 20 ألف متفرج لنهائي كأس مصر بداية مبشرة لما هو قادم في الدوري العام والموافقة على هذا الرقم أحد ثمار نجاح كأس الأمم الأفريقية".







طلب غريب من مرتضى منصور للمشرفين على ملعب برج العرب

حرص حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركة جمهوره فيديو هدفه في شباك فريق الترجي التونسي عندما كان لاعبا في صفوف فريق العين الإماراتي، ونشر حسين الشحات صانع العاب فريق الاهلى فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر للهدف الذي أحرزه فى مرمى الترجى التونسى فى بطولة كأس العالم للإندية .







مواعيد مباريات بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات والمقامة في مصر

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التتويج بأي بطولة "رزق بإيد ربنا" لذا سيجتهد لاعبو فريقه للتتويج بالكأس أمام بيراميدز الأحد المقبل على ملعب برج العرب، وطالب مرتضى خلال لقاء تليفزيوني أُجري معه أمس الخميس على هامش اليوم الأول للجمعية العمومية للزمالك، بقص النجيلة الموجودة في إستاد برج العرب لمباراة نهائي الكأس.



تنطلق اليوم الجمعة 6-9 -2019 مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لـ بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما، والمقامة خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الحالي بمصر.









وجه مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك رسالة شكر للجهات الامنية عقب الموافقة على حضور 20 الف مشجع لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك و بيراميدز الاحد المقبل.







نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الرياضة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى: