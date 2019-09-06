موجز الأخبار: انتقال الموظفين للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية 2020 .. ورد مسموم يشارك في الأوسكار .. و20 ألف متفرج يحضرون نهائي الكأس

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
اعرف موعد انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الجديدة
كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن موعد انتقال الموظفين للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المقبل 2020، وأوضح نائب الوزير فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد انتقال نسبة من العاملين بالدولة لبعض المقرات الجديدة للوزارات بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، بشكل تدريجي، وتوقع أن يشهد 2020 انتقال النسبة الأكبر من العاملين والموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة.
العنف الصامت .. 6 أسباب لانتشار زواج الأطفال فى مصر
زواج الأطفال هو أي زواج رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفل تحت سن 18 عامًا وشخص بالغ أو طفل آخر، وهو من أكثر مظاهر العنف التى تُمارس فى المجتمع المصرى ضد الأطفال، وتستند هذه العادة على التقاليد البالية والثقافة الدينية الخاطئة، ويحرم هذا الزواج الأطفال من طفولتهم ويهدد حياتهم وصحتهم
"ورد مسموم" يمثل السينما المصرية في مسابقة الأوسكار
اختتمت اللجنة المشكلة من مسعد فودة نقيب السينمائيين، لاختيار الفيلم الذي يمثل مصر، في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية، أعمالها؛ بعد ما عقدت جلسة ختامية، مساء الخميس، أسفرت عن اختيار الفيلم الروائي الطويل "ورد مسموم" إخراج أحمد فوزي صالح ليمثل السينما المصرية في المسابقة العالمية الشهيرة.
بشرة خير.. شوبير يعلق على موافقة الجهات الأمنية بـ 20 ألف متفرج لـ نهائي الكأس
أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن موافقة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري على حضور 20 ألف مشجع لـمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك و بيراميدز تعد خطوة جيدة لكل ما هو قادم ، وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الموافقة على حضور 20 ألف متفرج لنهائي كأس مصر بداية مبشرة لما هو قادم في الدوري العام والموافقة على هذا الرقم أحد ثمار نجاح كأس الأمم الأفريقية".
مدحت صالح يطرح أغنية حد غيرى .. الخميس 12 سبتمبر
يطرح المطرب الكبير مدحت صالح أغنية جديدة يوم الخميس 12 سبتمبر لعشاقه لجمهوره الكبير، الأغنية تحمل إسم «حد غيرى»، أغنية «حد غيرى» من كلمات: معتز الامام، الحان: محمود أنور، توزيع: محمد شفيق ، قانون: محمود عامر، ناي: جون سامي، جيتار: أحمد حسين ،تسجيل غناء: أسامة كمال، ميكس وماستر : محمد عدس، على جانب آخر، يحيى المطرب الكبير مدحت صالح حفلًا غنائيا كبيرًا غدًا بالأسكندريه فى ختام مهرجان الصيف.
إله المصريين القدماء .. سوسن بدر تنشر صورة جديدة على غلاف مجلة أمريكية
شاركت الفنانة القديرة سوسن بدر، التي يطلق عليها الجميع لقب "النفرتيتي"، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، حيث نشرت سوسن بدر الصورة على غلاف المجلة العالمية "أربرز بازار" الأمريكية، وعلقت قائلة: "آلة المصريين القدماء"، وظهرت سوسن بدر بإطلالة فرعونية بجوار عدد من التماثيل داخل أحد المتاحف مبرزة ملامحها الفرعونية الخالصة التي تشبهها بالملكة الفرعونية نفرتيتي.
رئيس أركان الجيش الأمريكي: قدرات إيران الصاروخية خطيرة
قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد اليوم الجمعة، إن إيران بذلت جهودًا كبيرة في تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي، مؤكدًا أن قدراتها السيرانية خطيرة.
اعرف موعد انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الجديدة
كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن موعد انتقال الموظفين للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المقبل 2020، وأوضح نائب الوزير فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد انتقال نسبة من العاملين بالدولة لبعض المقرات الجديدة للوزارات بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، بشكل تدريجي، وتوقع أن يشهد 2020 انتقال النسبة الأكبر من العاملين والموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة.
العنف الصامت .. 6 أسباب لانتشار زواج الأطفال فى مصر
زواج الأطفال هو أي زواج رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفل تحت سن 18 عامًا وشخص بالغ أو طفل آخر، وهو من أكثر مظاهر العنف التى تُمارس فى المجتمع المصرى ضد الأطفال، وتستند هذه العادة على التقاليد البالية والثقافة الدينية الخاطئة، ويحرم هذا الزواج الأطفال من طفولتهم ويهدد حياتهم وصحتهم
"ورد مسموم" يمثل السينما المصرية في مسابقة الأوسكار
اختتمت اللجنة المشكلة من مسعد فودة نقيب السينمائيين، لاختيار الفيلم الذي يمثل مصر، في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية، أعمالها؛ بعد ما عقدت جلسة ختامية، مساء الخميس، أسفرت عن اختيار الفيلم الروائي الطويل "ورد مسموم" إخراج أحمد فوزي صالح ليمثل السينما المصرية في المسابقة العالمية الشهيرة.
بشرة خير.. شوبير يعلق على موافقة الجهات الأمنية بـ 20 ألف متفرج لـ نهائي الكأس
أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن موافقة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري على حضور 20 ألف مشجع لـمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك و بيراميدز تعد خطوة جيدة لكل ما هو قادم ، وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الموافقة على حضور 20 ألف متفرج لنهائي كأس مصر بداية مبشرة لما هو قادم في الدوري العام والموافقة على هذا الرقم أحد ثمار نجاح كأس الأمم الأفريقية".
مدحت صالح يطرح أغنية حد غيرى .. الخميس 12 سبتمبر
يطرح المطرب الكبير مدحت صالح أغنية جديدة يوم الخميس 12 سبتمبر لعشاقه لجمهوره الكبير، الأغنية تحمل إسم «حد غيرى»، أغنية «حد غيرى» من كلمات: معتز الامام، الحان: محمود أنور، توزيع: محمد شفيق ، قانون: محمود عامر، ناي: جون سامي، جيتار: أحمد حسين ،تسجيل غناء: أسامة كمال، ميكس وماستر : محمد عدس، على جانب آخر، يحيى المطرب الكبير مدحت صالح حفلًا غنائيا كبيرًا غدًا بالأسكندريه فى ختام مهرجان الصيف.
إله المصريين القدماء .. سوسن بدر تنشر صورة جديدة على غلاف مجلة أمريكية
شاركت الفنانة القديرة سوسن بدر، التي يطلق عليها الجميع لقب "النفرتيتي"، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، حيث نشرت سوسن بدر الصورة على غلاف المجلة العالمية "أربرز بازار" الأمريكية، وعلقت قائلة: "آلة المصريين القدماء"، وظهرت سوسن بدر بإطلالة فرعونية بجوار عدد من التماثيل داخل أحد المتاحف مبرزة ملامحها الفرعونية الخالصة التي تشبهها بالملكة الفرعونية نفرتيتي.
رئيس أركان الجيش الأمريكي: قدرات إيران الصاروخية خطيرة
قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد اليوم الجمعة، إن إيران بذلت جهودًا كبيرة في تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي، مؤكدًا أن قدراتها السيرانية خطيرة.