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أخبار العالم

ترامب يبحث مع ماكرون أمن الخليج والعقوبات على إيران

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 06:06 ص
ترامب وماكرون
ترامب وماكرون
أحمد قاسم
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي، أمن الخليج والعقوبات على إيران.

وقال البيت الأبيض في بيان له: "ترامب وماكرون يتفقان على كبح تصرفات إيران المهددة لحرية الملاحة والتجارة في الخليج".

وأضاف: "ترامب يجدد التأكيد على أن إسقاط العقوبات ضد إيران لن يحدث في الوقت الحالي".

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