يد المنيا يواجه الشمس وديا اليوم استعدادا للممتاز

قرر الجهاز الفنى لنادى المنيا لكرة اليد بقيادة هيثم حمدي، خوض مباراة ودية أمام فريق الشمس، على هامش الاستعدادات للموسم الجديد من الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن تلعب تلك المواجهة الودية مع فريق الشمس عصر اليوم الجمعة بصالة نادي الشمس ضمن استعدادات الفريق المنياوي للدوري الممتاز لكرة اليد.



ويتواجد الفريق بمعسكر بالقاهرة ينتهي اليوم بخوض تلك الودية، في إطار استعدادات للموسم الجديد ء وبناء فريق قادر على المنافسة للصعود لدوري المحترفين.



وكان فريق يد المنيا قد تعادل مع يد الداخلية ٢١/٢١ في اللقاء الودي الذى جمعهم مساء أمس الخميس على هامش مسعكر الفريق للتحضير للموسم الجديد.