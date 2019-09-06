رئيس وزراء السودان يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة.. وإيران تقلص التزاماتها بالاتفاق النووي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي لجنبلاط: مصر حريصة على أمن واستقرار لبنان

السعودية تدعو أطراف اليمن للانخراط في حوار جدة

تحالف دعم الشرعية: تقرير فريق الخبراء باليمن يفتقد الموضوعية

مبعوث ترامب للشرق الأوسط يستقيل مع إعلان خطة السلام

فرنسا تطالب إيران باحترام الاتفاق النووي



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وأبرزت صحيفة "الأنباء" لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لوليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، حيث أكد الرئيس السيسي اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، مشددا على حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، مؤكدًا حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، ومثمنا الدور البناء والأساسي الذي يقوم به جنبلاط للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان.



وذكرت "الوطن" أن الرئيس السيسي وافق على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، مشيرةً إلى أن القرار جاء بالموافقة على القرض بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في بالي إندونيسيا، بتاريخ 13 أكتوبر 2018.



على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن ئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك أعلن مساء الخميس، أسماء 18 وزيرا، يمثلون القوام الرئيسي لأول حكومة بعد إطاحة نظام الرئيس السابق عمر البشير، قائلًا إن التأخر في إعلان التشكيلة الحكومية، سببه الحرص على تمثيل كل أطياف المجتمع السوداني في حمل الحقائب الوزارية.



وضمت حكومة حمدوك كلا من عمر بشير مانيس لمجلس الوزراء، ونصر الدين مفرح للشئون الدينية والأوقاف، وولاء عصام البوشي للشباب والرياضة، ومدني عباس مدني للصناعة والتجارة، وفيصل محمد صالح للثقافة والإعلام.



وذكرت "الجريدة" أن السعودية شددت على ضرورة الانخراط في حوار جدة "بشكل فوري ومن دون تأخير"، حيث قالت: "نتابع التطورات الأخيرة في عدن"، و"تأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء في اليمن"، كما أكدت "استعدادها لمد يد العون، والمساعدة لمن تضرر من هذه الفتنة، والإسهام في معالجة المصابين انطلاقا من دورها التاريخي تجاه الشعب اليمني".



ونقلت "القبس" عن المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن التحالف يستنكر المغالطات التي شملها تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين الذي أعلن عنه قبل أيام، وأن المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في هذا التقرير "ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018"



وأبرزت "الراي" تصريحات وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بأن ميليشيا الحوثي ترتكب الفظائع في اليمن وإن إيران هي من تحركهم كوكلاء لها، مؤكدًا على أن السعودية وغيرها لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها تلك الميليشيات.



ولفت إسبر إلى أن إيران بالإضافة إلى مساعيها لامتلاك صواريخ نووي بعيدة المدى، هي مصدر الكثير من السلوك الخبيث في المنطقة، في اليمن أو سوريا أو لبنان .



وأفادت "الوطن" بأن الإدارة الأميركية أعلنت أن مبعوثها لمفاوضات السلام، جيسون جرينبلات، سيغادر منصبه بعد أسابيع قليلة، لافتة إلى إنه انضم أساسا ليكون في الإدارة لمدة عامين، من أجل العمل على ملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعمل على خطة واقعية وقابلة للتطبيق لحل الصراع بين الطرفين.



دوليًا، قالت "كونا" إن إيران أعلنت في وقت متأخر من ليل الخميس، أنها سترفع القيود على البحوث والتطوير، في إطار تقليص التزاماتها إزاء الاتفاق النووي، وأنها ستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفاصيل خطواتها النووية.



في السياق ذاته، قالت "الوطن" إن وزارة الخارجية الفرنسية طالبت إيران إلى الكف عن أي تصرف لا يتفق مع التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع في 2015 بعد أن قالت طهران إنها ستطور أجهزة طرد مركزي لتسريع وتيرة عمليات تخصيب اليورانيوم، مضيفة أن باريس ستدرس الإعلان الإيراني مع شركائها ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.



وذكرت "القبس" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كشف أن موسكو ستنتج صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة نووية مهمة أبرمت في حقبة الحرب الباردة وانتهى العمل بها الشهر الماضي، لكنها لن تنشرها إلا إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك أولًا.

