نجم الأهلي السابق يكشف عن الأقرب للتتويج بـ لقب بطولة كأس مصر .. فيديو

كشف أسامة عرابي نجم الأهلي والمنتخب السابق عن الأقرب للتويج بـ لقب بطولة كأس مصر والتي ستقام يوم الأحد المقبل بين الزمالك و بيراميدز.



وأكد عرابي في تصريحات لقناة تايم سبورت أن الزمالك لديه مجموعه رائعة و مميزة من اللاعبين على رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا , مصطفي محمد , أشرف بن شرقي حيث وجه رسالة لـ شيكابالا بأنه نجم كبير و يجب أن يحافظ على تركيزه من أجل العودة لتقديم أدائه الرائع مع الفريق.



وأضاف أسامة عرابي أن فريق بيراميدز أيضا يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين ممن لديهم خبرات كبيرة في كيفية الفوز بالبطولة مشددا أن بيراميدز فريق قوي.



وتابع أسامة عرابي أن الزمالك يعتبر الأقرب للتتويج نظرا لتتويجه بالبطولة من قبل و خبرته في هذه البطولة المفضلة للفريق .



