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أخبار العالم

تعليق جديد من السعودية على أحداث عدن الأخيرة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:30 ص
التحالف يسعى إلى
التحالف يسعى إلى إعادة التهدئة في عدن
أحمد قاسم
قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الجمعة، إن اهتمام المملكة ودول التحالف منصب على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الحكومة الشرعية لإنهاء الانقلاب والمحافظة على الدولة من براثن المليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من إيران.

وأضاف آل جابر في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر": "تمثل جهود المملكة والإمارات الركيزة الاساسية في إنهاء الأزمة التي حدثت في بعض المحافظات الجنوبية وذلك وسط تجاوب ملموس وبمسئولية عالية من القيادات التي حضرت إلى جدة تلبية لنداء المملكة للحوار".

وتابع: " تقدر المملكة تضحيات وبسالة أبناء الجنوب في مواجهة الميليشا الحوثية المدعومة من ايران في كل الجبهات، وتؤكد انهم يمثلون مع اخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع الايراني الخبيث في اليمن".

وكانت السعودية قد قالت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن المملكة "تتابع التطورات الأخيرة في عدن"، و"تأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء في اليمن".

وشددت السعودية على أن "أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن تعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة".

كما أكدت "استعدادها لمد يد العون، والمساعدة لمن تضرر من هذه الفتنة، والإسهام في معالجة المصابين انطلاقا من دورها التاريخي تجاه الشعب اليمني".

وكانت السعودية دعت إلى حوار في مدينة جدة، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، حيث بدأت المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين في وقت سابق.

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