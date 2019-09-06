موريتانيا: قرى الجنوب أصبحت معزولة بسبب السيول.. وانقطاع الخدمات عن 13 قرية

قالت وزارة الداخلية الموريتانية إن السيول التي خلفتها الأمطار الغزيرة، تحاصر بعض قرى الجنوب الموريتاني.



وأكدت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم /الخميس/ - أن بعض قرى محافظة اترارزة (190 كلم جنوبي نواكشوط) أصبحت معزولة، مضيفة أن الرياح المصاحبة للأمطار تسببت في انقطاع الكهرباء عن 13 قرية بعد سقوط العديد من الأعمدة نتيجة؛ ما أدى إلى انقطاع خدمة الماء بسبب انقطاع الكهرباء.



وأكدت الوزارة أن الأشغال انطلقت في هذه القرى لإعادة تشغيل الشبكة، وإعادة ضخ المياه للقرى المتضررة، وأن عددا من السدود والجسور في ثلاث محافظات شرقية تضررت من السيول، وبدأت أعمال الصيانة في بعضها.