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أخبار العالم

ترامب: لن نرفع العقوبات عن إيران حاليا

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:31 ص
ترامب
ترامب
أ ش أ
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة وقف نشاطات إيران التي تهدد حرية الملاحة والتجارة في منطقة الخليج.

وأشار البيت الأبيض - في بيان - إلى أن ترامب جدد - خلال اتصال هاتفي مع ماكرون - رفضه لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران في الوقت الحالي، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الجمعة/.

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