وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي عن عمر 95 عاما

توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي عن عمر ناهز 95 عاما.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ أن موجابي توفي بعد صراع مع المرض.



يشار إلى أن موجابي ولد في عام 1924 في أسرة فقيرة، وأكمل دراسته الجامعية ليعمل مدرسا في بداية حياته، وتعرض للسجن بسبب نشاطه المناهض لنظام الحكم العنصري آنذاك.



شغل موجابي منصب رئيس الوزراء بعد فوز حزب "زانو" في الانتخابات التي جرت عام 1980 حتى 1987 حيث تولى منصب الرئاسة دون منازع حتى العام 2017.