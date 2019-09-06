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لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب .. نصيحة خبيرة أبراج لمواليد 6 سبتمبر

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:55 ص
لا تستسلم لمشاعر
لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب .. نصيحة خبيرة أبراج لمواليد
هاجر هانئ
لا يخطو الكثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 6 سبتمبر، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج "إذا كنت من مواليد 6 سبتمبر، فإن ذلك يعني أنك شديد الحساسية وتهتم بمصالح الآخرين. أنت أيضا ملهم ولديك حس فني وجمالي، لكنك تميل للتردد والازدواجية.

ووجهت عبير فؤاد حديثها لمواليد 6 سبتمبر،قائلة:"هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب... والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت حتى آخر السنة".

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