بـ شعر كيرلى .. مي كساب تفاجئ متابعيها بلوك جديد

حرصت الفنانة مي كساب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها.



وأطلت مى على جمهورها بلوك جديد، حيث اعتمدت على تسريحة شعر جديدة نادرا ما ظهرت بها، وهى تسريحة الكيرلى، التى منحتها مظهرا جذابا وجديدا.



فيما وضعت مكياجا صاخبا ارتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، واعتمد المكياج على طلاء شفاه باللون الأحمر، وقد نالت إطلالتها إعجاب البعض على العكس البعض الآخر رأى أن هذا اللوك غير مناسب لها.



