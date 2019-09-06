ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:11 ص
الطرق
الطرق
البهى عمرو
استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دى إم سي»، اليوم الجمعة، تقريرًا خاصًا بشأن حالة الطرق على مستوى القاهرة.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم هادئة، وأن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر به بعض الزحام، أما المتجه لـ التحرير فهو خال تمامًا من السيارات.

وجاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة..فيديو

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة.. فيديو

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة

تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth.. فيديو

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم

ترشيحاتنا

وداعا لجرائم التوك توك .. الحكومة: برنامج لاستبداله بسيارات ميني فان مرخصة وتعمل بالغاز الطبيعي.. برلمانيون: قرار يسهم في إدخال 20 مليار في خزينة الدولة.. ويوفر آلاف فرص العمل

عاش هنا يوثق محاولة يوسف شاهين الانتحار من أجل فاتن حمامة وسر غيرته من عمر الشريف واهانته لـ أم كلثوم و كواليس منعه من الإخراج فى عهد عبدالناصر

حكم اغتسال الجنب بنية صلاة الجمعة

ضمن المنطقة اللوجستية.. مول طنطا الجديد فاتحة خير على الغرباوية .. يوفر 10 آلاف فرصة عمل .. ويعد الأكبر على مستوى الدلتا بمساحة 135 ألف متر مربع .. صور

للسيدات فقط .. 9 أطعمة تساعدك على حرق الدهون

عاشوراء .. تعرف على 3 سنن يستحب فعلها في هذا اليوم

هدية من الزمالك لـ الإنتاج الحربي .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن كواليس رحيل باسم مرسي .. فيديو

صبة خرسانية وبرميل مواشي.. القصة الكاملة لشنق وقتل ربة منزل وطفل بقنا.. صور

سقطتا من الفضاء.. صخرتان في الدلتا تحسمان جدل العلماء حول المياه على المريخ

عاش هنا يوثق محاولة يوسف شاهين الانتحار من أجل فاتن حمامة وسر غيرته من عمر الشريف واهانته لـ أم كلثوم و كواليس منعه من الإخراج فى عهد عبدالناصر

الشيخ ميخائيل فك السحر .. تفاصيل مقتل أم وابنتها على يد دجال الأقصر

إصابة امرأتين في حادث طعن بإحدى مدارس مارسيليا بفرنسا

رموها على سلالم العمارة وصرخت من الجوع .. قصة مأساوية ضحيتها رضيعة في بنها

الصلاة أم الطعام.. الإفتاء توضح أيهما أولى

الإفتاء تحسم الجدل حول النداء على العبد يوم القيامة باسم أمه .. فيديو

نجم الأهلي السابق يكشف عن رأيه في فايلر .. فيديو

آثار اعتداء وضرب .. تجديد حبس قاتل زوجته في المطرية

اسأل المفتي.. هل يجوز تهذيب الحواجب للرجال ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاولة فاشلة .. بسمة تقلد هند صبرى بإطلالة متشابهة .. صور

سكان تورونتو يستمتعون بأجواء مهرجان السينما الكندى فى دورته الـ44

بـ شعر كيرلى .. مي كساب تفاجئ متابعيها بلوك جديد